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التجمع الشبابي الاردني يقيم سلسلة بشرية في اربد رفضاً لجسر البري الذي يمد الاحتلال عبر الأراضي الأردنية

6 مارس 2024
التجمع الشبابي الاردني يقيم سلسلة بشرية في اربد رفضاً لجسر البري الذي يمد الاحتلال عبر الأراضي الأردنية

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_رفضًا لجسر  البري الذي يمد العدو الصهيوني بالبضائع عبر أرض الأردن في سياق تخفيف الضغط عنه ليستمر في حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة، قام التجمّع الشبابي الأردني بالمشاركة في سلسلة بشرية على طريق الشاحنات، وذلك اليوم الأربعاء الساعة الخامسة عصرًا، في إربد.

كذلك، أطلقت القوى الطلابية في الجامعة الأردنية دعواتٍ للمشاركة والحشد في الطوفان الطلابي الهادر والمستمر لإيقاف الجسر البري، ولكسر حصار المسجد الٲڦصۍ كونه عنوان الصراع ودفاعًا عنه، ‏وذلك غدًا الخميس الساعة 12:30 ظهرًا، أمام برج الساعة.


وفي الخصوص، قال التجمّع الشبابي الأردني  أن “المشاركة في فعاليات احتجاجية سلمية جرى الإعلان عنها مسبقًا هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها في حق التجمع والتظاهر”.


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