بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سقوط قتلى وجرحى بهجوم على سفينة قبالة عدن

6 مارس 2024
سقوط قتلى وجرحى بهجوم على سفينة قبالة عدن

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بتقارير عن سقوط قتلى وجرحى من طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة ساحل عدن جنوبي اليمن، مشيرا إلى أن السفينة مملوكة لشركة في ليبيريا.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مالك السفينة المستهدفة أن الاتصال انقطع مع 23 من أفراد طاقم السفينة وحراسها.
وأضاف المالك أن السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها، مشيرا إلى أنها أصيبت بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:06

العقبة ثاني افضل الوجهات الخضراء عالميا

15:00

التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

14:43

الخصاونة: ضرورة الانتقال لمراحل التنفيذ لمشاريع كبرى بينها أنبوب النفط بين البصرة والعقبة

14:39

المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يواصل تقديم خدماته الطبية

14:14

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى غزة

14:11

83 شهيدا و142 مصابا بـ9 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

14:11

إربد: مواطنون يشكون تأخر صيانة شوارع محفرة على طريق حوارة

14:06

الشؤون الفلسطينية ومدير عمليات الأونروا يبحثان تداعيات الأزمة المالية على الفلسطينيين

14:03

الكنافة الناعمة، هل تعكس أمنًا ناعمًا؟!!

13:59

انتهاء جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة دون اتفاق

13:26

“إرادة” ينظم ورشة لدعم ذوي الإعاقة بحضور العين آسيا ياغي

13:11

طوفان الأقصى – تحليل السلوك البشري في زمن الاختبار !!!

وفيات
وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024