سقوط قتلى وجرحى بهجوم على سفينة قبالة عدن

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بتقارير عن سقوط قتلى وجرحى من طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة ساحل عدن جنوبي اليمن، مشيرا إلى أن السفينة مملوكة لشركة في ليبيريا.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مالك السفينة المستهدفة أن الاتصال انقطع مع 23 من أفراد طاقم السفينة وحراسها.

وأضاف المالك أن السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها، مشيرا إلى أنها أصيبت بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن.