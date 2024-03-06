التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من رومانيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025 المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في تخصصات (الاقتصاد وإدارة الأعمال، العلوم الزراعية، الدراسات الفنية، النفط والغاز) بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، تأمين طبي).

لغة الدراسة: اللغة الرومانية.

آلية التقديم:

بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة ومعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة وتقديم طلب من خلال الرابط الكتروني التالي : https://arice.gov.ro/1/burse-2024

ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31-5-2024.

• للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023