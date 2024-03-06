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اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

منذ ساعة واحدة
اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور


وطنا اليوم_مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، افتتاح معرض ” التقنيات المبتكرة في خدمات الدفاع المدني”، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد/ مديرية الأمن العام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، بحضور مدير دفاع مدني غرب إربد العقيد محمد أبو الزينات.


وأشار سمارة إلى اعتزاز جامعة اليرموك بالتطور الكبير الذي تشهده خدمات الدفاع المدني في مختلف مجالات الإسعاف والإنقاذ، وما تشهده المديرية العامة للدفاع المدني من مهنية عالية تتجلى بسرعة الاستجابة والحرفية التامة، الأمر الذي يؤكد حرص المديرية على توفير أقصى درجات الجاهزية لإنقاذ الأرواح، والحد من وقوع الخسائر البشرية في مختلف أنواع الحوادث التي تتعامل معها.


ولدى تجواله في المعرض، أشاد سمارة بالمستوى المتطور والمتقدم للمعدات والتقنيات التي تستخدمها المديرية العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة، واهتمامها باستحداث مختلف التقنيات التي من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.


واشتمل المعرض على أحدث المعدات والتقنيات والسيارات التي تستخدمها المديرية في مجالات الإسعاف والإنقاذ، ومختلف الحالات الطارئة، كما تضمن إجراء فحوصات قياس مستوى الضغط، والسكر في الدم، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية.


وعلى هامش المعرض، نفذت المديرية عددا من تمارين الدفاع المدني تضمنت التعامل مع حادثة انهيار مبنى وإخلاء الإصابات الناتجة عن ذلك، تمرين إخلاء إصابات من مناطق مرتفعة باستخدام العبارة الهوائية، واستخدام سيارة “بروندو”، إضافة إلى تمرين استعراض مهارة الإنزال من على سطح مبنى.


وحضر الفعالية مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي ملكاوي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ونائب ومساعدي العميد، وعدد من العاملين في العمادة والجامعة وجمع من الطلبة.


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