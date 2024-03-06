شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

وطنا اليوم:بثت وسائل إعلام ليبية، مشاهد لكواليس الفيلم القصير، الذي أنتجه شاب ليبي، للدعوة إلى مقاطعة البضائع الداعمة للاحتلال، وحاز على تفاعل واسع.

ويظهر الشاب الليبي محمد النعاس، خلال عمله مع طاقم التصوير والمونتاج، في اختيار اللقطات وتصويرها، من أجل إنتاج الفيلم القصير.

ويبدو من لقطات الكواليس، المجهود الكبير المبذول في إنتاج العمل، من ناحية اختيار المكان، وأدوات التصوير، وخطوات أخذ اللقطات الفنية، واستخدام الرسوم ثلاثية الأبعاد ومحاكاة المشاهد لتخرج بالصورة التي انتهى عليها العمل، وأطلق عليه “رحلة الزوز دينار” وتعني رحلة الدينارين.

وانتهى العمل بشكله النهائي بعد المونتاج حيث يظهر فيه النعاس، خلال شرائه مشروبا غازيا من شركة “بيبسي” من أحد المتاجر في ليبيا، قبل أن ينطلق الديناران في رحلة تنتهي بهما في صاروخ إسرائيلي متجه نحو طفلة في قطاع غزة.

وأرفق الشاب الليبي الفيديو القصير الذي حاز على عشرات ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعبارة “حرر نفسك من هذه المنتجات”.

وتداول ناشطون الفيلم القصير على نطاق واسع، مجددين الدعوات إلى الاستمرار في حملات المقاطعة الشعبية التي انطلقت ضد العديد من العلامات التجارية العالمية نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.