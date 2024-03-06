إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

وطنا اليوم:أعلن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، الدورة البرامجية للمؤسسة في شهر رمضان المبارك 2024.

وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي عقد في المؤسسة اليوم الأربعاء، إن الاعداد للدورة البرامجية الرمضانية، التلفزيونية والاذاعية، استمر عدة أشهر وبذلت جهود كبيرة لتقديم دورة برامجية مميزة تراعي خصوصية الشهر الفضيل.

واشتملت الدورة البرامجية التلفزيونية على باقة منوعة من البرامج الدينية والأسرية وبرامج المسابقات والدراما المحلية والعربية، كما اشتملت الدورة على أضخم انتاج درامي أردني هذا العام، مسلسل بعنوان ” الدوار العاشر”.

وقال البواريد إن باقة البرامج التلفزيونية الدينية جاءت هذا العام منوعة ومنها البرامج اليومية، برنامج “اسألوا أهل الذكر”، برنامج “المسابقة الهاشمية للقرآن الكريم” ، برنامج” قيم”، برنامج في رحاب الكلمة ” كلمات في القرآن الكريم، والبرنامج الأسبوع “المجالس العلمية الهاشمية”، إضافة الى فترة الغروب اليومية ونقل جزء من صلاة التراويح يومياً.

وحول الدراما التلفزيونية، قال البواريد أن الدورة البرامجية تتضمن مسلسل ” الدوار العاشر” وهو اضخم انتاج درامي أردني هذا العام من انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والمسلسل الأردني البدوي” حرائر البادية” والمسلسل الاجتماعي العربي” امبراطورية م”، المسلسل الكوميدي الاجتماعي ” تريند زعل وخضرا”، وسيتم في النصف الثاني من شهر رمضان بث مسلسل “على باب الدكان”.

كما تتضمن الدورة البرامجية التلفزيونية، باقة من البرامج المنوعة وبرامج المسابقات، ومنها برنامج “رمضان معنا أحلى” اكبر برنامج مسابقات وجوائز في الاردن، وبرنامج “ليالي رمضان”، وبرنامج “أولئك آبائي” وهو أول برنامج بتقنية الذكاء الاصطناعي ويحكي تاريخ شخصيات نسبت عبر التاريخ للأردن او مناطق أردنية، برنامج “المطبخ”، والبرنامج الصحي “صحتك أهم”.

وتشمل الدورة البرامجية التلفزيونية أيضا برنامجا يوميا “من القدس” لإبراز معالم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ومعالم المدينة المقدسة.

وحول الدورة البرامجية التي ستقدم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية “البرنامج العام” من خلال موجاتها العاملة، قال البواريد ان الدورة الخاصة تتضمن برامجا دينية واجتماعية وصحية وثقافية وبرامج مسابقات، منها برنامج “مشاهير القراء”، برنامج “قناديل الاخبار”، برنامج ” الإسلام والسعادة” ، برنامج “حياتنا في سيرة”، برنامج ” ادفع بالتي هي أحسن” ، برنامج “مقامات رمضانية”، برنامج” أذن خير”، برنامج ” تاء التأنيث”، برنامج “فكر وحضارة” ، برنامج “صحتك بالدنيا في رمضان”، برنامج ” رمضانك بحرفين”.

كما تتضمن الدورة البرامجية الاذاعية مسلسل “يوميات أبو كريم في الشهر الكريم”، اضافة الى فترة الغروب وبرنامج “ليالي رمضان”.

وستقدم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك عدداً من البرامج الخاصة بهذا الشهر الفضيل، منها: تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الشعراوي، وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وبرنامج فتاوى على الهواء، وبرنامج دين ودنيا، وبرنامج حدث في رمضان، وبرنامج ورتل القرآن ترتيلاً، وبرنامج وحي الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

كما ستقوم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك بنقل فعاليات وأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومنها: المجالس العلمية الهاشمية، وفترة الغروب، وصلاة العشاء والتراويح، وفترة السحور من مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، بالإضافة إلى الدروس الدينية اليومية التي تنعقد في رحاب المسجد الحسيني الكبير بعد صلاتي الظهر والعصر خلال شهر رمضان المبارك.

وستقدم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لمستمعيها عدداً من المسلسلات الدينية التاريخية، منها مسلسل “حياتنا في سيرة”، ومسلسل “رجال صدقوا”

وأكد البورايد أن إذاعة عمان اف ام ستقدم في دورة شهر رمضان العديد من البرامج الخاصة، وبما يتناسب مع روحانية هذا الشهر وطوال أيام الأسبوع، و من ضمنها برنامج “سهرات رمضانية “، وبرنامج يومي يصحب المستمعين اثناء رحلة العودة من العمل، برنامج “حامل المسك” ، برنامج “نهاركم سعيد”، بالإضافة إلى باقه منوعة من الدراما الرمضانية المميزة في بثها الأول والبرامج الدينية مثل برنامج “حدث في رمضان” وبرنامج “قضايا رمضانية” وبرنامج “من المهم تعرف” .

وسيتم بث ابتهالات دينية جديدة لأول مرة عبر أثير إذاعة عمان إف إم.

وحول برامج الإذاعة الأجنبية، قال البواريد إن الدورة البرامجية ستشهد ثلاثة برامج ترفيهية مباشرة من الاحد الى الخميس، اضافة الى البرنامج الصباحي، والمسائي، والليلي، وفترة يومية مخصصة “فترة الغروب” و يليها أناشيد دينية بالعربية والإنجليزية.