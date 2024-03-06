40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

وطنا اليوم_ أظهرت بيانات رسمية، وصول 40,523 سائح إسرائيلي إلى الأردن منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر شباط الماضي.



ووفق أرقام وزارة السياحة والآثار، فقد توزع السياح الإسرائيليون على 27.820 سائح مبيت، و12.703 سائح لليوم الواحد.



كما أظهرت الأرقام أن 38.513 سائح إسرائيلي دخلوا الأردن عبر المعابر البرية، وبنسبة 95.4% من مجمل السياح الإسرائيليين، ودخل الباقي عن طريق المطارات وبنسبة 4.95%، وبعدد 2.007 سائح إسرائيليين.



ودخل 19.046 سائح إسرائيلي من معبر وادي الأردن بنسبة 47.07 %، ومن معبر وادي عربة “المعبر الجنوبي”، 19.832 سائح إسرائيلي بنسبة 48%، و1.814 سائحا من مطار الملكة علياء.