مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

وطنا اليوم:حددت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، دوام المدارس المدارس الخاصة ورياض الأطفال في شهر رمضان المبارك لعام 2024.

وبحسب كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة، فإن الحصة الأولى تبدأ في الساعة التاسعة صباحًا، حيث تكون مدة الحصة 40 دقيقة.

وحدد الكتاب مدة الاستراحة 10 دقائق، فيما تقرر إلغاء الاستراحة بين الحصص وإلغاء الحصة الثامنة.

وبحسب الكتاب فستنتهيالحصة الساعة “الأخيرة” عند الساعة 1:50 دقيقة.

نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال إن دوام المدارس الخاصة سيكون على الأغلب من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.

وبين الصوراني أن المدارس الخاصة يكون الدوام بها في رمضان من كل عام في تمام الساعة التاسعة إلا أن الجو العام يوحي بأن الدوام في هذا العام سيكون من الساعة الثامنة والنصف.

وأوضح أن الطرقات ستكون شبه فارغة في الساعة الثامنة والنصف وما قبل ذلك خلال رمضان؛ بحكم أن دوام الموظفين الحكوميين يبدأ في تمام الساعة العاشرة، وهو ما سيسهل حركة حافلات الطلبة التابعة للمدارس ويسهل من وصولها في وقت مبكر.

وذكر أن جولات الحافلات التي تقل الطلبة تبدأ في العادة قبيل ساعة إلى ساعة ونصف من الدوام.

وفي ذات السياق قالت مدارس خاصة إن تعميم شكل الدوام المدرسي الحكومي وإلزامهم كقطاع خاص به أمر لا يناسبهم؛ ويخالف الظروف التي تحكم عمل المدارس الخاصة.

وأفادت بعض المدارس أنه لا يمكن إنهاء دوام الطلبة في تمام الساعة الثانية ظهرا خلال شهر رمضان المبارك؛ نظرا لحاجة الحافلات إلى ساعات للقيام بإيصال الطلبة إلى منازلهم، عدا عن وجود ازدحامات في الطرقات بعد الساعة الثانية ظهرا؛ لمغادرة الموظفين أماكن عملهم.

ورغم معارضة المدارس وتصريحات الصوراني، أكد الناطق بإسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن التعميم الذي أرسل إلى المدارس الخاصة ملزما لها بشكل الدوام خلال الشهر الفضيل.

وأوضح المساعفة في رده على طول ساعات الدوام وحاجة الحافلات إلى وقت إضافة لنقل الطلبة أن ذلك لا مشكلة به حيث توجد مدارس حكومية تستقبل الطلبة على نظام الفترتين ويغادر المدرسة والكادر التعليمي في تمام الساعة الـ4 والنصف عصرا.

وقال:”في الوقت الحالي المدارس دوامها للساعة 2 وفي رمضان كذلك، والتعميم ملزم للمدارس الخاصة”