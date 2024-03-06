تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن إجراء تعديل على ساعات عمل المعبر خلال شهر رمضان الفضيل.

وبحسب الإعلان المنشور على صفحة الإدارة في منصة “فيسبوك”، سيعمل المعبر من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين، في حين يعمل المعبر يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً، أما يوم السبت فسيكون المعبر مغلقا بشكل كامل في كلا الاتجاهين.