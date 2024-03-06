البطاينة يؤكد من مخيم اربد ان استدامة الأحزاب بحاجة الى برنامج حقيقي يلبي متطلبات المرحلة وتحدياتها..فيديو وصور

وطنا اليوم:استضاف ديوان آل الطيطي في مخيم اربد حزب إرادة، وذلك ضمن نهج إرادة بالتواصل المستمر في مختلف مناطق المملكة للحديث عن أهمية المشاركة السياسية وتشجيع الانتساب للأحزاب عن قناعة بوصفها بوابة الإصلاح السياسي .

وإستهل اللقاء كل من النائب السابق عضو المجلس المركزي في حزب إرادة محمود الطيطي، ونائب رئيس مجلس الحزب بمحافظة إربد محمد طراد الطيطي بالترحيب بالحضور ، وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة أن حزب إرادة يمتلك الأيديولوجيا ويعتبرها ضرورية لأي حزب، ولكن يجب أن يترافق معها برنامج سياسي اقتصادي إجتماعي ومؤسسي متكامل.

وأضاف إن الحزب الذي يمتلك أيديولوجيا فقط دون برنامج فإنه حزب غير مستدام لأن أدوات الأمس ومتطلباته تختلف عن أدوات ومتطلبات اليوم ، مشددًا إن حزب إرادة يسعى للوصول الى برنامج يتناسب مع احتياجاتنا في الاردن وسيصدر قريبا للعلن.

وبين إن حزب إرادة يسعى الى وصول نواب الى البرلمان وأعضاء مجالس للطلبة ونقابيين وغرف صناعة وتجارة لتنفيذ برنامج الحزب، وفي نفس الوقت فإن جميع أعضائه المنتخبين ملزمين بالبرنامج ومن لا يلتزم فهناك مسائلة حسب النظام الأساسي للحزب.

وقدم رئيس مجلس فرع الحزب في محافظة اربد صهيب بني يونس وعدد من الأمناء العامين المساعدين مداخلات بينت مبادئ حزب إرادة ونهجه السياسي، مشددين على أهمية المرحلة القادمة التي تمثل مرحلة الإصلاح السياسي وبوابته الأحزاب، مشيرين الى نهج إرادة في اختيار نهج الشفافية والمكاشفة في اختيار مرشحي الحزب الى مجلس النواب، ليكونوا قادرين على حمل برنامجه .

وقدم الحضور مداخلات عبروا فيها عن تقديرهم لحزب إرادة الذي أصبح له حضور واضح على الساحة الأردنية بفضل نهج التواصل مع جميع فئات الشعب، فيما أعلن معظم الحضور عن الانتساب للحزب بعد اقتناعهم بمبادىء الحزب ونهجه السياسي.