مشروع يربط 55 ألفا من سكان عمّان بمرافق مياه الشرب

وطنا اليوم:افتتح وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ليزلي ريد، مشروع تحسين التزويد المائي في محافظة العاصمة عمّان المرحلة 3 والذي يربط حوالي 55,000 من سكّان عمّان بمرافق مياه الشرب، والبالغة قيمته 4,3 مليون دولار امريكي، والهادف الى تحسين التزويد المائي وخفض الفاقد المائي وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.

وبين أبوالسعود، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ومدير عام شركة مياهنا م. محمد العوران ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة معتز اللوزي وعدد من مساعدي المياه وتيسير ابو عرابي رئيس اللجنة المحلية لمنطقة ابو نصير والمعنيين وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة مياهنا وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع وأفراد من المجتمع المحلّي، ان الوزارة تركز جهودها على الاسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية مبينة ان انجاز هذا المشروع في غمرة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق متعددة في عمان.

وأكد ان الوزارة تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة حيث ان المشروع اشتمل على تنفيذ خطوط رئيسية بطول 59 كلم دكتايل قطر 400 ملم- 150 ملم إضافة الى خطوط بولي ايثلين اقطار 180 ، 125 ، 63 ملم ، حيث تم توفير نحو 1,1 مليون م3 من المياه المفقودة خلال عام.

وزاد ان المناطق التي استفادت من تنفيذ اعمال المشروع خلال مدة 813 يوما هي مناطق ماركا ، خريبة السوق ، القويسمة ، زهران ، شفابدران، عين الرباط ، ياجوز ، احد ، الموقر ، سحاب ، وادي السير، أبو علندا ، ام العمد ، حسبان ، الجويدة ، بيادر وادي السير ، القسطل .

وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الوكالة الامريكية للتنمية USAID تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب ، حيث من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع وزارة المياه والري وسلطة المياه ، قامت الحكومة الأمريكية بتمويل إجراء تحسينات على الشبكات والتي كانت ضرورية لتحسين خدمة تزويد المياه، لا سيما في المناطق ذات التزويد المحدود في محافظة العاصمة.

وقالت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن: (يعدّ هذا المشروع جزءًا من مبادرة أشمل لضمان حصول المناطق في كلّ أنحاء عمّان على خدمات مياه عالية الجودة بشكل مستمرّ من خلال تعزيز البنية التحتية للمياه.) وأضافت: (إنّ التعاون في هذا المشروع، كما هو حال العديد من المشاريع الأخرى التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هو خير مثال على الشراكة بين البلدين، حيث تمّ تصميم المشروع وتنفيذه والإشراف عليه من قبل شركات أردنية.)

واستعرض امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري سير واستكمال اعمال المشروع مبينا انه ومنذ عام 2023، يستفيد من هذا المشروع حوالي 55,000 نسمة من سكّان عمّان من خلال توفير حوالي مليون متر مكعب من المياه، كما ستؤدّي التوصيلات الإضافية لشركة (مياهنا) إلى زيادة هذا العدد إلى 57,000 نسمة.

وعبر ممثلي المجتمع المحلي عن شكرهم وامتنانهم لتنفيذ وتامين التمويل اللازم لانجاز اعمال المشروع وانعكاس ذلك على تحسين وصول المياه.

وتم إنشاء مشروع تحسين التزويد المائي في محافظة العاصمة عمّان بالتمويل من خلال مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية للتنمية الاقتصادية.