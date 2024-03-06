اورنج تختتم مشاركتها في المؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة

وطنا اليوم:اختتمت مجموعة أورنج العالمية مشاركتها في المؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة (2024 MWC) الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 26 إلى 29 شباط الماضي، ودعت من الحدث الأضخم من نوعه في العالم لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تشجيع المزيد من الابتكار لتحقيق رؤية التحول الرقمي التي تتطلب تضافراً للجهود على المستوى العالمي.

وشارك ممثلون عن شركات أورنج التابعة للمجموعة العالمية في الجناح الذي استعرضت من خلاله المجموعة حلولها الرقمية الثورية واستثماراتها في البنية التحتية الخاصة بشبكة الجيل الخامس، بهدف استباق احتياجات الزبائن في جميع البلدان التي تسجل فيها المجموعة حضوراً جغرافياً، بالإضافة إلى تطوير القطاعات المختلفة وتحسين جودة الحياة. كما قدمت المجموعة عدداً من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة مثل الروبوتات التي ستلعب دوراً أكبر في قطاع الأعمال خلال السنوات المقبلة، وتطبيقات الملاعب الافتراضية وغيرها من التقنيات، في الوقت الذي سلطت فيه الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة.

واستعرضت المجموعة من خلال جناحها “نهج الابتكار”، أحدث الحلول التقنية في مجال الحفاظ على البيئة، والوسيلة المثلى لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصورة عامة في النشاطات الرياضية، بالإضافة إلى أهمية حلول الأمن السيبراني ودورها في التصدي للهجمات الإلكترونية.

وشاركت أورنج الأردن ممثلة بالرئيس التنفيذي فيليب منصور في المؤتمر، وتبادلت الخبرات مع الحضور من مزودي الهواتف المتنقلة وخدمات الشبكات والمستثمرين في القطاع الرقمي، حيث شدد منصور على أن “الابتكار” و”العمل المشترك” هما ركيزتا تحقيق رؤية التحول الرقمي على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، مشيداً بتجربة أورنج الأردن في السوق الأردني حيث كانت الشركة مشغل الاتصالات الأول الذي يطلق تجربة فعلية لخدمات الجيل الخامس.

وشهد المؤتمر استعراض ميزات تطبيق “Max it” والفعّال في شركات المجموعة في عدد من الدول الإفريقية، في هذا السياق وانطلاقاً من حرص أورنج الأردن على تلبية الاحتياجات الخاصة بزبائنها بروح محلية مستلهمة من نهج عمل المجموعة العالمية، من المتوقع أن يُطلق التطبيق في الأردن قبل نهاية العام الحالي، وسيكون بمثابة مظلة لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها أورنج الأردن للاتصالات والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها، الأمر الذي يعزز من تجربة الزبائن بشكل غير مسبوق، كما أن التطبيق متاح لمشتركي الشبكات الأخرى.

وضمن مساعيها لتعزيز الخدمات المقدمة للأعمال في جميع البلدان التي تتواجد فيها، كشفت المجموعة عن تقنية سحابية خاصة للاتصال تعمل عبر شبكة الجيل الخامس 5G Mobile Private Network (MPN) ومن المتوقع أن تحدث ثورة حقيقية في عالم الاتصالات.

وتجمع التقنية الجديدة بين ميزات السحابة وشبكات الجيل الخامس القائمة على البرمجيات لمساعدة الشركات على تحويل رؤيتها الخاصة بالرقمنة إلى واقع. ولن تقتصر هذه الخدمة على قطاع الأعمال بل ستدخل عالم الترفيه كذلك من خلال إتاحة الفرصة للمشاهدين الذين يتطلعون إلى الحدث الرياضي الأضخم الذي سيشهده العالم في العام الحالي وهو دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، لمتابعة المنافسات من خلال تقنية 5GMPN التي ستقدم سرعات استثنائية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) ويشكل منصة استثنائية لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يستقطب سنوياً أكثر من 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

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