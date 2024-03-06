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تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض طيران في أميركا اللاتينية

منذ 5 ساعات
تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض طيران في أميركا اللاتينية

وطنا اليوم:قالت تشيلي إنها ستستبعد شركات الاحتلال، من أكبر معرض للطيران، في أمريكا اللاتينية، والذي سينظم في نيسان/ أبريل المقبل.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية أنه “بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 14 نيسان/ أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية”.
واستدعت تشيلي التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى الاحتلال في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر للاحتجاج على “الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي” في غزة.
وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني/ يناير إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في العدوان على غزة.
وقال سفير “إسرائيل” لدى تشيلي غيل أرتزيلي الثلاثاء، إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.
وأضاف: “لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة التشيلية تجاه ’إسرائيل’”.


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