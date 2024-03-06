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توقيع برنامج تنفيذي بين الأردن واليمن في مجال التعليم العالي للأعوام 2024-2026

منذ 5 ساعات
توقيع برنامج تنفيذي بين الأردن واليمن في مجال التعليم العالي للأعوام 2024-2026

وطنا اليوم:توطيداً للتعاون القائم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية في المجالات العلمية المختلفة وتوثيقاً لأواصر الاخوة وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، فقد قام الجانبان اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2024 بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2024-2026، حيث وقع عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حين وقع عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي الأستاذ الدكتور جلال إبراهيم فقيرة السفير اليمني في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد تضمن البرنامج التنفيذي الاتفاق على تبادل الجانبان للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة، وتشجيع تبادل الدورات التدريبية للقيادات والكوادر العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
كما تضمن البرنامج التنفيذي توقيع اتفاقيات تعاون وتآخي بين الجامعات اليمنية والأردنية تتضمن مختلف أوجه التعاون الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تشجيع تسهيل قيام أعضاء هيئة التدريس لقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية البحثية في كلا البلدين.
وقد حضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب اليمني سعادة السيد عمر محمد مساعد وزير مفوض/سفارة الجمهورية اليمنية، ومن الجانب الأردني السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.


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