24 مليون راكب متوقع للباص السريع وباص عمان في 2024

وطنا اليوم:أكد مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى، أنه يتوقع نقل 24 مليون راكب عبر الباص السريع وباص عمان خلال العام 2024.

وقال، إنه تم نقل 4,1 مليون راكب عبر الباص السريع وباص عمان منذ بداية العام ، حيث يتم نقل 2 مليون راكب في الشهر الواحد تقريباً.

وبين أن عدد مبيعات بطاقات الباص السريع وباص عمان في ازدياد مستمر، الأمر الذي يشير إلى مدى إقبال المواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه أن عدد ركاب الباص السريع وباص عمان كان مفاجئاً وفاق التوقعات خلال فترة التشغيل التجريبي.