لقاء جماهيري لحزب “عزم” بشرق عمان يوم الجمعة.

وطنا اليوم:يلتقي حزب عزم يوم الجمعة المقبل الموافق ٣/٨ الساعة الرابعة والنصف أبناء منطقة البيضاء شرقي العاصمة عمان.

ويشكل اللقاء الذي سيحضره جموع غفيرة ، مناسبة لاطلاق رسائل سياسية اقتصادية واجتماعية تفيد بأن حزب “عزم” اصبح يتمدد في ارجاء الوطن طوليا وأفقيا، وبات “واقع حال”

ويشكل الحزب ” الوسط العريض ” ويسعى إلى إعادة بناء الطبقة الوسطى، وهو يمثل غالبية الاردنيين كونه خرج من رحم ومعاناة المواطنيين ويقوده اصحاب رؤية وفكر ، وأياد بيضاء لا تشوبهم شبهات فساد، مخلصين لوطنهم وقيادتهم الهاشمية.

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