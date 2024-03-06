الأونروا: نزوح أكثر من 75 % من سكان غزة

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 % من السكان، نزحوا داخل غزة.

وبينت الوكالة الأممية ان كثيرون منهم اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة.

يشار إلى أن معظم السكان اللذين يعيشون في رفح حاليا والذين يقدر عددهم بـ 1.5 مليون شخص نزحوا من منازلهم في شمال القطاع هربا من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 152 يوما.

ومع استمرار حرب التجويع المتزامنة مع العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة، تتلاحق تحذيرات هيئات إنسانية أممية ودولية من اتساع المجاعة، وتهديدها حياة مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر، خاصة مع تسجيل مزيد من الوفيات جراء سوء التغذية وفقدان المواد الغذائية.

واتهم المقرر الأممي الخاص للحق في الغذاء مايكل فخري إسرائيل بتعمد قصف القوافل الإنسانية في غزة رغم معرفة مساراتها. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد وصول أي مساعدات إلى المحتاجين، وأنه يشن حرب تجويع واضحة. وطالب فخري بفرض عقوبات على إسرائيل لتجاهلها قرارات محكمة العدل الدولية. وتساءل لماذا تسقط واشنطن المساعدات جوا رغم ما تسببه من فوضى؟.

كما اتهم خبراء في الأمم المتحدة إسرائيل بممارسة حملة تجويع في قطاع غزة، ودعَوْها إلى وقفها فورا. وأكد الخبراء أن إسرائيل تتعمد تجويع الشعب الفلسطيني في القطاع منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وأشاروا إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة، وطالبوها بوضع حد لما قالوا إنها حملة تجويع واستهداف للمدنيين في القطاع.

وقال الخبراء إن إسرائيل لا تحترم التزاماتها القانونية الدولية ولا تمتثل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وترتكب جرائم وحشية، وحذر الخبراء الأمميون من استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة في المفاوضات لوقف الحرب.