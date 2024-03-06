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بايدن وترامب يفوزان بأغلبية الولايات في الثلاثاء الكبير

6 مارس 2024
Bob George, a signature verifier election judge, wears an American flag themed top hat, while working at the Denver Elections Division during the presidential primary in Denver, Colorado on Super Tuesday, March 5, 2024. - Americans from 15 states and one territory vote simultaneously on "Super Tuesday," a campaign calendar milestone expected to leave Donald Trump a hair's breadth from securing the Republican Party's presidential nomination. (Photo by Jason Connolly / AFP)

وطنا اليوم:فاز كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بمعظم الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما يقربهما بشكل كبير من نيل بطاقة ترشح حزبيهما لانتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأجريت الانتخابات التمهيدية للحزبين في 15 ولاية في إطار ما يسمى “الثلاثاء الكبير”، ولم تسفر عن أي مفاجآت.
وبحسب أحدث النتائج التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي جو بايدن في 14 ولاية، ولم يخسر سوى في منطقة ساموا أمام منافسه جيسون بالمر، في حين فاز ترامب في 12 ولاية، وخسر أمام منافسته نيكي هيلي في ولاية فيرمونت.
وبحسب النتائج المعلنة، فاز كل من الرئيسين الحالي والسابق في ولايات تكساس وكاليفورنيا وألاباما وكولورادو ومين وأوكلاهوما وفرجينيا وكارولينا الشمالية وتينيسي وأركسناس ومينيسوتا وماساشوستس، كما حقق بايدن الفوز في كل من أوتاه وفيرمونت وأيوا.
وعلى الرغم من أن هيلي تمكنت من الفوز في فيرمونت فإن ترامب هزمها في ولايات كان يفترض أنها مؤيدة لها مثل مين وفرجينيا.
وبات ترامب في طريق مفتوح لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة على الرغم من أنه يلاحق في قضايا عدة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته في واحدة من تلك القضايا قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي الجانب الآخر، بات فوز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي شبه مضمون، لكنه يواجه استياء من بعض الناخبين داخل الحزب، خاصة بسبب موقف إدارته الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.
وفي خطاب ألقاه بمقر إقامته في فلوريدا وصف المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب فوزه في أغلب الولايات المتحدة التي جرى التنافس عليها أمس الثلاثاء بالمذهل، وهاجم سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن في مجال الهجرة، ووصفه بأنه “أسوأ رئيس”.
في المقابل، هاجم بايدن خصمه الجمهوري واعتبره مجددا تهديدا للديمقراطية الأميركية.
وقبل يومين، أظهر استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” وجامعة سيينا أن 48% من الناخبين سيختارون ترامب مقابل 43% فقط لبايدن في حال أجريت الانتخابات الرئاسية الآن.


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