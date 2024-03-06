بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وصول طواقم ومرتبات مستشفى نابلس/2 ترافقها 12 شاحنة مساعدات

6 مارس 2024
وصول طواقم ومرتبات مستشفى نابلس/2 ترافقها 12 شاحنة مساعدات

وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، وصولها إلى مدينة نابلس، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.
ورافقت الطواقم الطبية ١٢ شاحنة تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم تخصصات طبية تقوم على إدامته طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.
وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ مع (36612) مراجعاً، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (894) عملية، فيما بلغ عدد الدخولات (188)، وعدد المراجعين الكلي (37694) مراجعاً.
وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أدت واجبها، وكان في استقبالهم مدير التزويد اللوجستي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:28

الملك يقلد الملكة وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز

16:14

الهيئة الخيرية الأردنية تسير طائرة جديدة إلى غزة

16:10

الحاج توفيق: تراجع أسعار الأرز واللحوم ولا احتكار في السوق

16:03

الرياطي يستجوب الخصاونة : كم عدد الشاحنات التي مرت عبر الأردن للاحتلال

15:50

الاحتلال يوافق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة

15:45

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط

15:32

النيابة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور