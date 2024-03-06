ضبط مركبة أجنبية تسير بسرعة جنونية على طريق الأزرق

وطنا اليوم:أفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية النقيب محمد الملكاوي بأنه جرى ضبط مركبة أجنبية تسير بسرعة 199 كيلو مترا في الساعة على طريق الأزرق المحددة السرعة فيه عند 90.

وقال الملكاوي في التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام إن مرتبات الدوريات الخارجية ضبطت أيضا مركبة تسير بسرعة من 90 إلى 181 كم/الساعة، مشيرا إلى أنه تم إيقاف السائق واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وحول أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بيّن مندوب إدارة الدوريات الخارجية أنه في تمام السابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، وقع حادث لمركبة شحن على طريق الميناء الخلفي باتجاه العقبة، نتج عنه إصابة السائق.

وأشار إلى أن حالة السائق الصحية العامة متوسطة، وأن سبب الحادث كان عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد الملكاوي أنه جرى التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة باتجاه العقبة، وأنه تم رفع المركبة وإزالة العائق المروري