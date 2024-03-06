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إعلام عبري: “السنوار نجح في حصار إسرائيل”!

6 مارس 2024
إعلام عبري: “السنوار نجح في حصار إسرائيل”!

وطنا اليوم_ قالت صحيفة Maariv الإسرائيلية، في تقرير لها، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، يزيد من تعميق خسائر الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري، بينما ” السنوار يحاصر إسرائيل ” بعد أن تمكنت “حماس” من تحقيق مجموعة من المكاسب، جعلها تفرض شروطها في مفاوضات الهدنة، وتضاعف الضغط الدولي على الاحتلال.

قالت صحيفة Maariv الإسرائيلية، في تقرير لها، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، يزيد من تعميق خسائر الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري، بينما ” السنوار يحاصر إسرائيل ” بعد أن تمكنت “حماس” من تحقيق مجموعة من المكاسب، جعلها تفرض شروطها في مفاوضات الهدنة، وتضاعف الضغط الدولي على الاحتلال.


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