إعلام عبري: “السنوار نجح في حصار إسرائيل”!

وطنا اليوم_ قالت صحيفة Maariv الإسرائيلية، في تقرير لها، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، يزيد من تعميق خسائر الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري، بينما ” السنوار يحاصر إسرائيل ” بعد أن تمكنت “حماس” من تحقيق مجموعة من المكاسب، جعلها تفرض شروطها في مفاوضات الهدنة، وتضاعف الضغط الدولي على الاحتلال.



قالت صحيفة Maariv الإسرائيلية، في تقرير لها، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، يزيد من تعميق خسائر الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري، بينما ” السنوار يحاصر إسرائيل ” بعد أن تمكنت “حماس” من تحقيق مجموعة من المكاسب، جعلها تفرض شروطها في مفاوضات الهدنة، وتضاعف الضغط الدولي على الاحتلال.