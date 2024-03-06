مشروع مدينة السيارات في مراحل التصميم النهائية

وطنا اليوم_كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن مشروع مدينة السيارات في الماضونة وصل إلى مراحل التصميم النهائية من قبل المستثمر.



وقال الشواربة، إن مشروع مدينة السيارات الذي سيقام بمنطقة الماضونة لا زال قائما، ويهدف إلى معالجة التواجد العشوائي لمعارض السيارات والحراجات.



وأكد أنه سيتم نقل معارض السيارات والحراجات بالكامل إلى مدينة السيارات، فيما سيتم الابقاء على وكالات السيارات بحدها الادنى.



وبين أن مدينة السيارات ستكون مهيأة للمتسوقين والمستثمرين وتوفر كل الخدمات (الترخيص والتأمين والبنوك)، لتكون بيئة مثالية للعمل.



وأوضح الشواربة أن الأولوية فيها ستكون لكل من يحمل رخصة مهن معرض سيارات بالعاصمة.