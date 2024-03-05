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حمادة يطالب بدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية

6 مارس 2024
حمادة يطالب بدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية

وطنا اليوم – طالب رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، بضرورة توفير الدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.
وأكد حمادة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تنشيط السياحة الداخلية أمر في غاية الأهمية لدعم صمود المنشآت السياحية ومواصلة أعمالها بالإضافة إلى تحريك قطاعات إقتصادية وخدمية واسعة، مبيناً أن المنشآت السياحية تأثرت جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع عزة.
وشدد على ضرورة التوسع في محاور برنامج “أردننا جنة” المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتقديم عروض تشجيعية مدعومة للمواطنين سواء كان ذلك بالنقل والمطاعم والفنادق من أجل تنشيط المنشآت السياحية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأشار حمادة إلى أهمية التركز على تنشيط السياحية الداخلية خلال فصل الشتاء على مواقع هامة مثل منطقة البحر الميت التي تعتبر مقصداً مهماً للوجهات السياحية في هذه الأوقات خصوصاً في نهاية كل اسبوع.
وبين أن منطقة البحر الميت تضم منشآت سياحية مثل الفنادق والمطاعم والمتاجر التقليدية وبحاجة اليوم الى زيادة وتحفيز السياحة الداخلية ومعالجة التحديات التي تواجه منشآت القطاع خصوصاً وأن تلك المنشآت تشغيل أعداداً كبيرة من الأردنيين.
وشدد حمادة على ضرورة توحيد الجهود والعمل كفريق واحد لمعالجة معيقات القطاع السياحي من أجل زيادة نشاط الحركة السياحية وبما يضمن مواصلة عمل منشآت القطاع مثل الفنادق، والمطاعم، والمتاجر التقليدية الأخرى واستقرار العمالة لديها.
وأشار الى ضرورة العمل على تخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية خصوصاً فيما يتعلق بأثمان الكهرباء وإطلاق برامج تحفيزية على غرار التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة فيروس كورونا بالإضافة الى دعم الابتكار في المجال السياحي وتنظيم فعاليات ثقافية لجذب اهتمام المواطنين وتعزيز وعيهم بالمقومات السياحية المحلية.
وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل مع القطاع الخاص والاستماع للمقترحات والحلول التي تهدف الى تطوير وتنشيط السياحة الداخلية وبما يتواءم مع مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد حمادة على ضرورة تكثيف حملات التسويق والترويج للمواقع السياحية التي تتميز بها المملكة واستهداف أسواق جديدة لإستقطاب السياح والإستفادة من التنوع في الأنماط السياحية بالمملكة.


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