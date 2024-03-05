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تفاصيل الحالة الجوية الأربعاء

6 مارس 2024
تفاصيل الحالة الجوية الأربعاء

وطنا اليوم_توقع موقع طقس العرب الإقليمي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الأردن الأربعاء، لتصبح حول إلى أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأضاف “طقس العرب” أن فرص تساقط الأمطار تصبح محدودة، في بعض المناطق المملكة.

وحذر طقس العرب من احتمالية غبار متناثرة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية خلال ساعات نهار الاربعاء.

وخلال ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات مطرية، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً الى غائم أحياناً، بحسب طقس العرب.

وأضاف أن ذلك يأتي مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، نشطة أحياناً.


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