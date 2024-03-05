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الافتاء تحسم الجدل حول تحديد بداية رمضان في الاردن

6 مارس 2024
الافتاء تحسم الجدل حول تحديد بداية رمضان في الاردن

وطنا اليوم _اكد الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، الدكتور أحمد الحراسيس،ان المملكة ستقوم بتحري هلال شهر رمضان الكريم مساء الأحد القادم، والاعلان عن موعد بداية الشهر الكريم بشكل رسمي .

وجدد الحراسيس في تصريحه  إن إعلان بداية الشهر المبارك وغرة شوال من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.

وأهاب الحراسيس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بتحديد بداية شهر رمضان من أهل الاختصاص، تحقيقا لوحدة المجتمع، في إشارة إلى ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة عن الموضوع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.


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