مسيرة حاشدة في الزرقاء نصرة لغزة ورفضا لاستمرار تصدير البضائع للاحتلال

انطلقت مسيرة حاشدة مساء اليوم الثلاثاء في محافظة الزرقاء بدعوة من الحركة الإسلامية نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وهتف المشاركون ضد استمرار العدوان، وعبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الخيانة العربية الرسمية” ووقوفهم مع الاحتلال.



وطالبوا بوقف تصدير البضائع للاحتلال ومنع مرور الشاحنات باتجاه الأراضي المحتلة.



وفي كلمة، له قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواجه العالم الغربي منذ ٥ شهور وحدها ولا زالت تقاوم.



وأضاف أن غزة لم تنكسر وهي ترفع الرؤوس وتكسر قوى الاستعمار، وهاهي الدول تتمرد على النظام العالمي كما فعلت جنوب إفريقيا، وغزة هي التي فتحت الباب للعالم.