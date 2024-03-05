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إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة

5 مارس 2024
إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة

وطنا اليوم_قامت جماعة حزب الله مساء اليوم الثلاثاء بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتراض عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كريات شمونة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة التوترات التي تشهدها الجبهة اللبنانية بين حزب الله وإسرئيل والتي زادت حدتها عقب الحرب في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء، إن التوتر المستمر مع جماعة حزب الله على الحدود مع لبنان ‬قرب الأمور إلى التصعيد العسكري.

وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين: “نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان”.

واندلعت حرب غزة حينما شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي قالت إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.


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