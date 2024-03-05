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الميثاق الوطني يشيد بجولات جلالة الملك للمحافظات

5 مارس 2024
الميثاق الوطني يشيد بجولات جلالة الملك للمحافظات

وطنا اليوم:أشاد حزب الميثاق الوطني بزيارات جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظات المملكة والتي استهلها بمحافظات العقبة ومعان وأربد، وتأتي في ظل احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الدوري ال50 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني إن جلالة الملك حريص منذ توليه سلطاته الدستورية على اللقاء بأبناء شعبه بشكل مباشر ومستمر، مما يدلل على اهتمام القائد بشعبه والاستماع الى قضاياهم ومشاكلهم والامر بالعمل على حلها في اطار الإمكانيات المتاحة، فضلا عن اطلاعهم على مواقف الأردن الثابتة والراسخة من الاحداث الإقليمية وعلى راسها العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة.

كما أشار الميثاق الوطني الى ان هذه الجولات وما تشهده من حفاوة الاستقبال بجلالة الملك تؤكد التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية ودعم جلالته في كافة المواقف المحلية والعربية والدولية، وعلى راسها القضية الفلسطينية، ودعم موقف جلالة الملك الرافض لاستمرارية الحرب على قطاع غزة والحصار المفروض على القطاع، إضافة الى رفضه لمخططات الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.

وختم الميثاق الوطني بيانه بالتأكيد على ثقة الأردنيين بقائدهم الذي يسعى جاهدا الى تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم والعبور بالأردن الى بر الأمان رغم الاحداث والحروب والصراعات والأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العقدين الماضيين، وكان لها انعكاسات سلبية على الأردن، إلا أننا وبفضل الله تعالى ثم حكمة وحنكة جلالة الملك استطعنا أن نعبرها بكل سلام.


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