وزير الداخلية: 190 % نسبة الإشغال بالسجون الأردنية

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية ان السجون في المملكة تضم 23 ألف نزيل، بينما الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 13350 نزيلا، بنسبة اشغال تصل لـ190 %.

الفراية وخلال محاضرة في جمعية الشؤون الدولية ذكر ان نسبة الزيادة في قضايا تعاطي المخدرات وصلت لـ24 % خلال الشهرين الماضيين، في حين وصلت نسبة الزيادة في قضايا الترويج إلى 32%.