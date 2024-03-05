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بحث استكمال إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

5 مارس 2024
بحث استكمال إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

وطنا اليوم:استقبل وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني لبحث استكمال اجراءات التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء.
وتم خلال اللقاء الذي حظره أمين عام الاشغال الدكتور جمال قطيشات تقديم عرض يتضمن إنجازات أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بحزمه الأربعة بالاضافة الى أعمال التأثيث والتشطيبات لمحطات الركاب (ماركا، الهاشمية، الزرقاء).
وإطلع الحضور على سير العمل في تأثيث وتشطيبات محطة ركاب الرصيفة والبوليتكنك والمتوقع انجازهما خلال شهر نيسان المقبل، حيث تم التأكيد على ان الأعمال الجانبية المتبقية ضمن الحزمة الثالثة بالاضافة الى استكمال أعمال تقاطع المسلخ لا تعيق التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع.
وبحث اللقاء بالترتيبات اللازمة لغايات استكمال اجراءات التشغيل التجريبي للمشروع والتأكيد على جاهزية المشروع للافتتاح والتشغيل التجريبي خلال الموعد المحدد ، حيث قامت أمانة عمان بشراء حافلات عدد ٤٨ لغايات التشغيل التجريبي.
يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار، من خلال أربعة عطاءات منفصلة لتنفيذ مسارات الحافلات والطريق العام، حيث تم تقسيم المشروع الى أربعة حزم إضافة الى حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب.


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