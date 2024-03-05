“عزم” يزور نقابة الفنانين مهنئاً بالفوز



وطنا اليوم_زار وفد من حزب عزم برئاسة امين عام الحزب المهندس زيد نفاع اليوم الثلاثاء، نقابة الفنانين الاردنيين مقدما التهاني للنقيب المخرج محمد يوسف العبادي، وأعضاء مجلس النقابة بالفوز بثقة الهيئة العامة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة مصالح الفنان الأردني.



وأكد نفاع بحضور الامين العام المساعد للشؤون الثقافية والفنية بالحزب المحامي صالح الداوود، حرص “عزم” على تعزيز الشراكة والتعاون مع نقابة الفنانيين، لدعم الحركة الفنية الاردنية وتطويرها وضمان حرية الفنان في أداء رسالته النبيلة، ضمن منظومة واقعية تطور المهارات الإبداعية والانتاجية بما يشكل عوائد مالية، ويعزز التعريف بالثقافات المختلفة، إضافة الى عكس ثقافة وحضارة الشعوب بالرغم من محاولات العولمة بتحويل الثقافة إلى سلعة.



واشار الى ان الحركة الفنية شريك مهم وأساسي للاحزاب في دعم المسيرة الديموقراطية وإنجاح منظومة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.



بدورة شكر نقيب الفنانيين محمد يوسف العبادي باسمه واسم نقابة الفنانيين امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاعً واعضاء الحزب على هذه الزيارة ، مشددا

على اهمية العمل الفني الأردني ووجوده في الوطن وفي العديد من الدول العربية الشقيقة ، مشيدا بقدرات الفنان الأردني العالية، وان العمل الفني يجسد حقبة ومراحل هامة في حياة المواطنيين في جميع دول العالم.



وقال العبادي، ان هناك موشرات ملكية هامة وداعمة للعمل الفني الأردني من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وسمو الأمير علي.



وابدى عدد من الفنانيين رغبتهم بالانضمام الى حزب ” عزم ” لدى وداعهم اعضاء وفد “عزم”.