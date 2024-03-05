وطنا اليوم:مهيدات يترأس غرفة عمليات الغذاء والدواء لمتابعة سير تنفيذ الخطة الرقابية استعداد لشهر رمضان

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن تشكيل غرفة عمليات برئاسته للإشراف المباشر ومتابعة العمليات الرقابية الميدانية والإجراءات المرتبطة بها وضمان سيرها بأعلى مستويات الجاهزية والانسيابية خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع مهيدات خلال لقاء موسع ضم مديري فروع المؤسسة وعدد من كوادر الرقابة والتفتيش سير تنفيذ الخطة الرقابية والتوعوية التي باشرت المؤسسة مبكرا تنفيذها على مدار الشهور الأخيرة الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك وذلك من خلال فروعها في مختلف محافظات المملكة والمراحل المقبلة ضمن الخطة.

واطلع مهيدات على الجاهزية لعمليات المراقبة والتتبع والتفتيش لضمان جودة الغذاء وسلامته، واستطلع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لعمليات التفتيش ومستوى توافرها فضلا عن الوقوف على أي تحديات وسبل تجاوزها .

ونقل مهيدات إلى كوادر المؤسسة تحيات شكر وتقدير وردت من عدة جهات وطنية مشيدة بمستوى الرقابة والجاهزية، ودعا مهيدات خلال اللقاء إلى تطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال الرقابة والتفتيش الميداني.