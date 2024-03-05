بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حملة لإزالة البسطات في مخيم الوحدات

5 مارس 2024
حملة لإزالة البسطات في مخيم الوحدات

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمَّان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة، حملة لإزالة المخالفات “البسطات” على الأرصفة في منطقة مخيم الوحدات شرق العاصمة عمَّان.
وجاءت الحملة، لإزالة جميع أشكال الاعتداء على الأرصفة و الأماكن المخصصة للمشاة، عقب رصد لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة تجاوزت بالجملة، مما يؤثر على سلامة المواطنين.
وتعمل محافظة العاصمة بتوجيهات من المحافظ ياسر العدوان، على التنسيق الدائم مع أمانة عمَّان، لضمان إزالة العشوائيات والاعتداءات كافة على الشارع العام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

14:59

“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

14:56

مهيدات: استمرارية برامج التثقيف بتطبيق معايير التصنيع الغذائي الجيد تعزز اعتمادية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

14:42

40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

14:39

مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

14:32

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

14:27

البنك العقاري المصري العربي وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير خدمات متطورة

14:20

رقعة الاحتجاجات في الشمال السوري تتوسع ومطلبها .. إسقاط الجولاني

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور