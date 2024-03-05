حملة لإزالة البسطات في مخيم الوحدات

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمَّان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة، حملة لإزالة المخالفات “البسطات” على الأرصفة في منطقة مخيم الوحدات شرق العاصمة عمَّان.

وجاءت الحملة، لإزالة جميع أشكال الاعتداء على الأرصفة و الأماكن المخصصة للمشاة، عقب رصد لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة تجاوزت بالجملة، مما يؤثر على سلامة المواطنين.

وتعمل محافظة العاصمة بتوجيهات من المحافظ ياسر العدوان، على التنسيق الدائم مع أمانة عمَّان، لضمان إزالة العشوائيات والاعتداءات كافة على الشارع العام.