وزير المياه والري يبحث أوجه التعاون المشترك مع وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي

وطنا اليوم_بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود لدى استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 5 اذار 2024 في مكتبه بوزارة المياه والري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي بحضور سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيدة مفيدة الزريبي ورئيس الجمعية العربية لمرافق المياه أكوا المهندس خلدون الخمشان وعدد من مسؤولي المياه أوجه التعاون المشترك واكد على عمق ومتانة العلاقات الاردنية التونسية وحرص الحكومة على ادامتها والاعلاء عليها خاصة مجالات مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية .



واستعرض الوزير الجهود الاردنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية ونقص المياه خاصة مع تزايدها في ظل أزمة اللجوء السوري وان الأردن واحدة من اكثر الدول فقرا بالمياه وانخفاض حصة الفرد الى 61 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات ، وكذلك الانجازات التي حققها قطاع المياه في الاردن مؤكدا حرص الاردن على تعزيز اواصر التعاون والتشارك في الخبرات مع الاشقاء العرب خاصة مع تونس الشقيقة في مختلف مجالات المياه مستعرضا تجربة الاردن في التعامل مع شح المياه وأزمة اللجوء والتي فرضت تحديا كبيرا وهائلا على كافة القطاعات والموارد الوطنية الاردنية مبينا ان الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال الاستفادة من المياه المعالجة والبالغة حاليا نحو 200 مليون متر مكعب سنويا وتوظيفها في مشاريع تنموية اقتصادية تحقق دخلا للمجتمعات المحلية .



وزاد ان الأردن توسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لتوفير كلف الطاقة والانبعاثات الغازية في مواجهة تحديات المناخ منوها الى ان الأردن يتطلع الى تبادل الخبرات بين الاشقاء بما يخدم البلدين الشقيقين .



من ناحيته استعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي اثر التغيرات المناخية المتسارعة على تونس وعلى دول المنطقة خاصة خلال الأعوام الأخيرة مبينا ان تونس قامت بانشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 400 الف متر مكعب يوميا لتوفير كميات مياه إضافية للشرب سيتم تشغيلها خلال العام الحالي .



واعرب الوزير التونسي عن ارتياحه وسعادته للتجربة الأردنية في إدارة ملف المياه خاصة بعد اطلاعه على الاستفادة من المياه المعالجة في محطة جنوب عمان لزراعة الاعلاف وتحقيق دخل اقتصادي جيد لاهالي المنطقة ، كما اكد على عمق العلاقات الاخوية الاردنية التونسية والجهود الاردنية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع المياه مؤكدا على اهمية تعزيز العلاقات في مجالات المياه والصرف الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين.