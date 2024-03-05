الغذاء والدواء: دورة تدريبية حول الإستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء لضباط التغذية في الخدمات الطبية الملكية





وطنا اليوم_افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات دورة تدريبية تحت عنوان: “الاستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء” شارك فيها عدد من ضباط الخدمات الطبية الملكية من منتسبي شعبة الخدمات العامة والتغذية وبحضور مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية للشؤون الإدارية العميد الدكتور سهل الحموري ورئيس دائرة التغذية المقدم خالد الحواتمة.



واستهل مهيدات كلمته مبديا الفخر والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودورها العسكري والقومي والتنموي والإنساني النبيل بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى انطلاقا من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية، مثمنا دور هذه المؤسسة الوطنية وما تقوم به من جهود على كافة الأصعدة بما في ذلك دورها في مجال الخدمات الطبية ذات الجودة المتميزة وحفظ الأمن الداخلي أو على الحدود أو خارج حدود الوطن في شتى بقاع الأرض بإيعاز وتوجيه ومكارم ملكية سامية، لافتا إلى دور القوات المسلحة الأردنية –في تجهيز المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة ورفده بطواقم طبية متخصصة ومعدات ومستلزمات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأهل في غزة، مقدرا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقديم الرعاية الصحية .



وأضاف أنه وتأكيدا على الدور الأردني في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في الإنزالات الجوية الإغاثية المتواصلة إلى غزة حيث شاهد الجميع جلالة الملك وهو يقوم مباشرة بإنزال المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في غزة، معربا عن الشكر والامتنان للجهود التي يبذلها إلى جلالة الملك بشكل مستمر على كافة المحافل الدولية والإقليمية، للدفاع عن القضية الفلسطينية على اعتبارها قضية الأردن الرئيسية .



بدوره قال العميد الحموري أننا نتشرف خلال هذه الفترة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله سلطاته الدستورية والذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، مثمنا جهود المؤسسة في تقديم دورات الغذاء المهمة لمنتسبي الخدمات الطبية الملكية والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل فرق استجابة سريعة على مستوى الخدمات الطبية الملكية لاتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة المبكرة على فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وتقديم التوصيات لتفاديها مستقبلاً.



وأضاف أن الدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسة في مجال الغذاء والدواء، تشكل ركيزة أساسية في تطوير مهارات ومعارف منتسبي الخدمات الطبية الملكية، وتعزز من قدرتهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، معربا عن التطلع بأن تسهم هذه الدورات التدريبية في تعزيز مهارات وقدرات منسبينا، وتزيد من مستوى الوعي بأهمية السلامة الغذائية وضرورة الالتزام بها، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع ولتطلع دائماً نحو المزيد من التعاون المثمر الذي يخدم وطننا الحبيب، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى.



وشملت الدورة التدريبية التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء – قسم التوعية، عدة محاضرات للتدريب على الاستقصاء الوبائي والاستقصاء الوبائي والأمراض المنقولة بالغذاء قدمتها الدكتورة هلا الخزعلي ومحاضرة للتدريب على آلية جمع العينات قدمتها المهندسة وفاء تكروري.