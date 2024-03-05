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وزيرة النقل تلتقي سفير الجمهورية الفرنسية لبحث مجالات التعاون

5 مارس 2024
وزيرة النقل تلتقي سفير الجمهورية الفرنسية لبحث مجالات التعاون

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مكتبها اليوم الثلاثاء مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة السيد اليكسي لو كوور غرانميزون سبل تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين في مجال النقل، وحضر الاجتماع المستشارة الاقتصادية السيدة بولين جيرو دو لا نغد والانسة رشا شومان من الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل السيدة زين أبو رضوان.
اكدت التهتموني على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والجمهورية الفرنسية، والتي أسهمت بدورها في فتح آفاق واسعة للتعاون المشترك في الاستثمار بقطاع النقل، وأعربت عن تطلعها للمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، موضحة ان المملكة تمثل بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار في مجال النقل.
واستعرض غرانميزون أبرز المشاريع الفرنسية القائمة داخل المملكة في مجال النقل، وبحث المشاريع المستقبلية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع وتعزيز الشراكات، وأعرب عن أمله بتوسيع التعاون بين بلاده والمملكة في تنفيذ مشاريع في مجال النقل والتي تدعم التغيير المناخي.


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