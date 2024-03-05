الملك يفتتح مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في بني كنانة

وطنا اليوم_افتتح جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وترافقه جلالة الملكه رانيا العبدالله مدرسه ابدر الثانويه الشامله المختلطه بني كنانه صباح اليوم الثلاثاء بحضوري رئيس الوزراء بشر الخصاونه ووزير التربيه والتعليم عزمي محافظه محافظه

وتعتبر المدرسه احدى مبادرات جلاله الملك والتي بدا العمل بها في العام 23 وعلى مساحه 10 دونمات و تتكون من اربعه طوابق و 24 غرفه صفيه ومختبري حاسوب وعلوم حياتيه وكيمياء وغرفه رياضه وغرفه موسيقى ومشغل للتربيه المهنيه ومشغل تجميل الشعر والجمال ومشغل البشره وغرفه متعدده الاغراض تخدم المدرسه وفعاليات المجتمع المحلي واربعه غرف رياض اطفال مجهزه بجوده عاليه .

حيث تتميز الغرف باحتوائها على شاشات سمارت بورد والواح وايت بورد ولوحه اعلانات اضافه الى توفر البيئه التعليميه الامنه الجاذبه من خلال الحدائق الداخليه والخارجيه والملاعب وساحات اصطفاف .