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الملك يفتتح مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في بني كنانة

5 مارس 2024
الملك يفتتح مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في بني كنانة

وطنا اليوم_افتتح جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وترافقه جلالة الملكه رانيا العبدالله مدرسه ابدر الثانويه الشامله المختلطه بني كنانه صباح اليوم الثلاثاء بحضوري رئيس الوزراء بشر الخصاونه ووزير التربيه والتعليم عزمي محافظه محافظه

وتعتبر المدرسه احدى مبادرات جلاله الملك والتي بدا العمل بها في العام 23 وعلى مساحه 10 دونمات و تتكون من اربعه طوابق و 24 غرفه صفيه ومختبري حاسوب وعلوم حياتيه وكيمياء وغرفه رياضه وغرفه موسيقى ومشغل للتربيه المهنيه ومشغل تجميل الشعر والجمال ومشغل البشره وغرفه متعدده الاغراض تخدم المدرسه وفعاليات المجتمع المحلي واربعه غرف رياض اطفال مجهزه بجوده عاليه .

حيث تتميز الغرف باحتوائها على شاشات سمارت بورد والواح وايت بورد ولوحه اعلانات اضافه الى توفر البيئه التعليميه الامنه الجاذبه من خلال الحدائق الداخليه والخارجيه والملاعب وساحات اصطفاف .


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