بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إنهيار محادثات القاهرة بين حماس وإسرائيل

5 مارس 2024
إنهيار محادثات القاهرة بين حماس وإسرائيل

وطنا اليوم:قالت وكالة رويترز إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والوسطاء يوم الثلاثاء في القاهرة انهارت دون تحقيق أي تقدم، ولم يتبق سوى أيام قليلة لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.
وقال باسم نعيم المسؤول الكبير في حماس لرويترز إن الحركة قدمت اقتراحها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء، خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردًا من الاحتلال.
وقال نعيم إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق والكرة الآن في ملعب الأميركيين؛ للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقال مصدر لرويترز، في وقت سابق، إن الاحتلال ستبقى بعيدا عن المحادثات لأن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وقال نعيم إن ذلك كان مستحيلًا بدون وقف إطلاق النار أولا حيث توزع الرهائن في أنحاء منطقة الحرب واحتجزتهم مجموعات منفصلة.
ووُصفت محادثات القاهرة بحسب رويترز بأنها العقبة الأخيرة أمام التوصل إلى أول وقف ممتد لإطلاق النار في الحرب وهو هدنة مدتها 40 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح عشرات المحتجزين وتوفير المساعدات إلى غزة، قبل شهر رمضان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

14:59

“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

14:56

مهيدات: استمرارية برامج التثقيف بتطبيق معايير التصنيع الغذائي الجيد تعزز اعتمادية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

14:42

40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

14:39

مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

14:32

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

14:27

البنك العقاري المصري العربي وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير خدمات متطورة

14:20

رقعة الاحتجاجات في الشمال السوري تتوسع ومطلبها .. إسقاط الجولاني

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور