إنهيار محادثات القاهرة بين حماس وإسرائيل

وطنا اليوم:قالت وكالة رويترز إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والوسطاء يوم الثلاثاء في القاهرة انهارت دون تحقيق أي تقدم، ولم يتبق سوى أيام قليلة لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.

وقال باسم نعيم المسؤول الكبير في حماس لرويترز إن الحركة قدمت اقتراحها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء، خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردًا من الاحتلال.

وقال نعيم إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق والكرة الآن في ملعب الأميركيين؛ للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر لرويترز، في وقت سابق، إن الاحتلال ستبقى بعيدا عن المحادثات لأن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وقال نعيم إن ذلك كان مستحيلًا بدون وقف إطلاق النار أولا حيث توزع الرهائن في أنحاء منطقة الحرب واحتجزتهم مجموعات منفصلة.

ووُصفت محادثات القاهرة بحسب رويترز بأنها العقبة الأخيرة أمام التوصل إلى أول وقف ممتد لإطلاق النار في الحرب وهو هدنة مدتها 40 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح عشرات المحتجزين وتوفير المساعدات إلى غزة، قبل شهر رمضان.