بتوجيهات ملكية القوات المسلحة تنفذ أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة بمشاركة دولية





القوات المسلحة: تنفيذ 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة



استمراراً للتوجيهات الملكية السامية وضمن جسرها الجوي المتواصل لتكثيف المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.



وضمت عمليات الإنزال 3 طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية.



واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عدداً من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP).



وتأتي عملية الإنزال ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإرسال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي، لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.



وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 28 إنزال جوي أردني، 15 انزالات جوية نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.