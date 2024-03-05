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أردنيون يتوافدون لإستقبال جلالة الملك لدى زيارته محافظة اربد

5 مارس 2024
أردنيون يتوافدون لإستقبال جلالة الملك لدى زيارته محافظة اربد

احتشد مئات الأردنيون في محافظة اربد شمال المملكة لاستقبال جلالة الملك عيدالله الثاني الذي يزور المحافظة اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة الملك لمحافظة اربد في إطار جولة لجلالته تشمل محافظات المملكة كافة، التي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي من العقبة ثم معان جنوبًا.

ومن المقرر ان يقام في محافظة إربد مراسم استقبال شعبي لجلالته بمناسبة اليوبيل الفضي.


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