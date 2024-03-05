بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

97 شهيدا و123 مصابا بـ10 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

5 مارس 2024
97 شهيدا و123 مصابا بـ10 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفا و631 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 72 ألفا و42 مصابا ومصابة.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا وشهيدة، و123 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

14:59

“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

14:56

مهيدات: استمرارية برامج التثقيف بتطبيق معايير التصنيع الغذائي الجيد تعزز اعتمادية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

14:42

40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

14:39

مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

14:32

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

14:27

البنك العقاري المصري العربي وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير خدمات متطورة

14:20

رقعة الاحتجاجات في الشمال السوري تتوسع ومطلبها .. إسقاط الجولاني

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور