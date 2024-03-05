بلجيكا وتركيا ترسلان مساعدات الى الأردن لإسقاطها جوا على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة مساعدات إنسانية أمس إلى الأردن، على أن يجري إيصالها من هناك إلى أهالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن طائرة من طراز “A400M” حملت مساعدات طبية، وأقلعت من قاعدة جوية بولاية قيصري وسط تركيا باتجاه الأردن، ولم يتطرق البيان إلى حجم المساعدات ولا تفاصيل أخرى عنها.

كما أرسلت بلجيكا طائرة عسكرية محمّلة بمساعدات عسكرية لإسقاطها من الجو على قطاع غزة، في إطار عملية دولية تشارك فيها الأردن والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أعلن مسؤولون بلجيكيون.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها تعمل مع الأردن لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف، بحسب ما ذكرته لوزير الخارجية أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي.

وأضافت، في تغريدة لها عبر منصة (X) نخطط بالتعاون مع الأردن لإسقاط المساعدات الإنسانية من الجو والسلع الأساسية. ومن الضروري وقف فوري لإطلاق النار.

وستُنقل المساعدات الإنسانية في مرحلة أولى إلى الأردن قبل أن تُسقَط فوق القطاع الفلسطيني يوم الأربعاء القادم على أقرب تقدير، حسب ما قال الكولونيل برونو بيكمانز، قائد قاعدة ملسبروك البلجيكية التي أقلعت منها الطائرة.

وأضاف بيكمانز: “لسنا من يقرّر متى يمكننا الذهاب (إلى غزة)، هم يقولون لنا ونحن نحترم ذلك”. ويُعدّ الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية ضرورياً لأن إسرائيل تسيطر على المجال الجوي فوق قطاع غزة.

وستقوم الطائرة العسكرية البلجيكية، من طراز إيرباص A400M، برحلة أخرى بين بروكسل والأردن لنقل مزيد من المساعدات قبل عملية الإسقاط الجوي في غزة، بحسب السلطات البلجيكية.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزال جوي أردني، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

وأكدت القوات المسلحة، في وقت سابق، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.