عيادة للطب الوقائي والإقلاع عن التدخين في مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:افتتح مستشفى الجامعة الأردنية، عيادة متخصصة للطب الوقائي والإقلاع عن التدخين ومنع انتشاره، في إطار السعي للوصول إلى مستشفى خالٍ من التدخين.

وقال اختصاصي الطب الوقائي في المستشفى الدكتور منير أبو هلالة، بأن هذه العيادة تُعنى بتقديم المساعدة على الإقلاع عن التدخين من خلال علاجات وأدوية حسب درجة الإدمان.

مشيراً إلى أن العيادة ستقدم خدماتها لجميع مرتادي المستشفى سواءً المحولين من العيادات الخارجية أو عن طريق منصة المواعيد، يومي الأحد بعد الظهر والخميس صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 10-3-2024.

بدوره أشاد مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، بافتتاح هذه العيادة ودورها في توعية المواطنين وتثقيفهم بأضرار التدخين وتقليل نسبة المدخنين على المستوى الوطني؛ لاسيما وأن آفة التدخين تعد من أهم عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض غير السارية والسرطانات، وتسبب مضاعفات على القلب والرئتين وباقي أعضاء الجسم.