نفاع: الاحزاب التي لا تؤمن بالتشاركية محكوم عليها بالفشل

وطنا اليوم:قال أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، ان الأحزاب السياسية هي المرآه التي تعكس الديموقراطية من خلال ممارستها الداخلية وتكريسها التشاركية الحقيقية، لافتاً الى ان الأحزاب التي لا تؤمن بالتشاركية محكوم عليها بالفشل.

وعرض نفاع خلال لقاء تفاعلي مساء امس الاثنين مع مواطنين في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان لرؤية عزم المنبثقة من فكر يرفض المحاصصة الخجولة للشباب والمرأة، حيث يشكل الشباب ما نسبته 68 بالمئة من اعضاء حزب عزم ، 48 بالمئة منهم من النساء، وفي مراكز قيادية.

وأكد حرص “عزم ” العمل على إعادة بناء الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني أو ما تبقى منها كمتطلب اجتماعي لنموذجنا الديموقراطي في ظل عزوف الطبقتين الفقيرة والغنية عن الإنتساب للأحزاب.

وقال ان “عزم” مشروع وطني يؤمن بالهوية الاردنية التي تشكل المظلة لجميع الاردنيين، ممول اردنياً بالفكر والمال، ويسعى الى صناعة التغيير الذي ينشده معظم الاردنيين بتغيير نهج السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم الوطن والمواطن.

واضاف ، ان”عزم” يتفرد برؤيه اقتصادية تتبنى الاقتصاد الحر بالخصوصية الاردنية، الذي يحقق النهوض والنمو الإقتصادي والانتاج مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتغعيل دور الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الاساسية للمجتمع، وذلك من خلال تشخيص سليم وشامل للقطاعات الإقتصادية بما في ذلك الموارد الطبيعة، ووضع الحلول لملفي الطاقة والمياه، وتحديد الهوية الاقتصادية على اساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة، ووضع حلول عمليه بناءً على تخطيط إستراتيجي.