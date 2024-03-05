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وفاة بتدهور شاحنة محملة بالفوسفات في القويرة

5 مارس 2024
وفاة بتدهور شاحنة محملة بالفوسفات في القويرة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب مهدي الحمود، إن الإدارة قامت بتوزيع كوادرها منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق الخارجية كافة.
وأضاف الحمود، خلال حديثه في التقرير المروري الذي يذاع عبر اثير الأمن، أن منطقة سهل الدبة تشهد ضبابًا لكن مدى الرؤية يعتبر واضحًا، بالإضافة إلى شارع المية وطريق المطار كذلك لكن الرؤية واضحة ، ولفت إلى أن الحركة المرورية نشطة في ساعات الصباح لكنها تتميز بالانسيابية وطبيعية.
وعن ابرز ما تم التعامل معه، نوه إلى التعامل مع حادث تدهور لمركبة “ديانا” محملة بالخضار، ونتج عنه إصابة متوسطة.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور لاحدى مركبات الشحن محملة بمادة الفوسفات ما قبل مدينة القويرة باتجاه العقبة، إذ استقرت المركبة على الجزيرة الوسطية، ونتج عن الحادث وفاة.
وكما تم التعامل على طريق إربد/عمّان عند منطقة المصطبة، مع حادث تصادم بين مركبتين، ونتج عنه إصابة متوسطة.
وأكد ضبط مركبة بتهمة التلاعب بلوحات الأرقام وتم التعامل معها بحسب مقتضى القانون، مشيرًا إلى ضبط مركبة تسير بسرعة 100-192 كلم/ ساعة على طريق “الشويعر-الأزرق”.


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