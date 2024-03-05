بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 3 عناصر من الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية

5 مارس 2024
مقتل 3 عناصر من الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية

وطنا اليوم:قتل 3 عناصر من الدفاع المدني وجرح عنصر رابع، مساء اليوم الاثنين، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني في بلدة عديسة اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وأفاد مصدر أمني لبناني عن تسجيل قصف مدفعي على مزرعة بسطرا في بلدة كفرشوبا اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.
وقال” إن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق ليلا فوق كسروان في ضاحية بيروت الشرقية على علو منخفض”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

شاهد : لقطات مثيرة بكواليس فيلم ليبي حاز شهرة واسعة عن المقاطعة

15:19

اليرموك: معرض وتمارين إسعاف وإنقاذ احتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني- صور

15:13

معظمها مواد رمضانية .. عروض وتخفيضات على سلع بالاستهلاكية المدنية

15:09

إعلان الدورة البرامجية للإذاعة والتلفزيون خلال رمضان

15:03

ارتفاع ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

14:59

“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

14:56

مهيدات: استمرارية برامج التثقيف بتطبيق معايير التصنيع الغذائي الجيد تعزز اعتمادية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية

14:42

40.5 ألف سائح إسرائيلي زاروا الأردن في 2024 (أرقام رسمية)

14:39

مدارس خاصة: دوام المدارس الحكومية في رمضان لا يناسبنا

14:32

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

14:27

البنك العقاري المصري العربي وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير خدمات متطورة

14:20

رقعة الاحتجاجات في الشمال السوري تتوسع ومطلبها .. إسقاط الجولاني

وفيات
وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدور