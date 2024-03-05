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12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

5 مارس 2024
12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

وطنا اليوم:أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة، وقوع صباح اليوم الثلاثاء حادث تدهور ضاغطة نفايات مع تصادم 9 مركبات – في الزرقاء – نزول الجبل الأبيض، نتج عنه 12 إصابة.
وقال، إن الإصابات جيمعها مستقرة، وسيتم ادخالهم للمستشفى، حيث تم اسعاف المصابين من قبل مجموعات الدفاع المدني ومجموعات إدارة السير في الموقع والحركة انسابية على الطريق.


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