12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

وطنا اليوم:أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة، وقوع صباح اليوم الثلاثاء حادث تدهور ضاغطة نفايات مع تصادم 9 مركبات – في الزرقاء – نزول الجبل الأبيض، نتج عنه 12 إصابة.

وقال، إن الإصابات جيمعها مستقرة، وسيتم ادخالهم للمستشفى، حيث تم اسعاف المصابين من قبل مجموعات الدفاع المدني ومجموعات إدارة السير في الموقع والحركة انسابية على الطريق.