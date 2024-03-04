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اجتماع هاريس وغانتس.. ما هي أبرز مطالب واشنطن من إسرائيل

5 مارس 2024
اجتماع هاريس وغانتس.. ما هي أبرز مطالب واشنطن من إسرائيل

قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس يوم الإثنين.

ووفق البيت الأبيض فقد دعت هاريس خلال اجتماعها بغانتس إلى خطة إنسانية “ذات مصداقية” قبل أي عملية عسكرية في رفح.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “ناقشت نائبة الرئيس والوزير غانتس الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون”.

وأوضح البيان “حثت (نائبة الرئيس الأميركي) إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين”.


ودعت هاريس حماس وفق البيان، لقبول شروط الهدنة مما سيؤدي لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار لـ6 أسابيع.

وتجري هاريس ومسؤولون كبار آخرون في إدارة الرئيس جو بايدن محادثات مع غانتس الذي جاء إلى واشنطن في تحدٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


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