زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ولاية جناق قلعة التركية

وطنا اليوم_ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.



ووفقاً لـ (الأناضول)، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني، إن مركز الزلزال يقع في قضاء ينيخه، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10.44 كيلو مترات تحت سطح الأرض.



ووفق الأناضول، لم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.