استقبال شهر رمضان الفضيل ندوة تنظمها جمعية جماعة الإخوان المسلمين شعبة وسط عمان

وطنا اليوم – تعقد جمعية جماعة الإخوان المسلمين شعبة وسط عمان ضاحية الحاج حسن يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الخامسة مساءاً ندوة حول استقبال شهر رمضان الفضيل.

ويتحدث في الندوة السادة خليل عسكر العقاربه نائب المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين حيث سيلقي محاضرة بعنوان..رمضان محطة التغيير فيما سيلقي النائب الدكتور أحمد عشا الدوايمه محاضرة بعنوان …صوموا تصحوا كما سيلقي الدكتور محمد غسان الخليلي محاضرة بعنوان….الإعجاز البياني في آيات الصيام وكذلك محاضرة للدكتور الشاعر عدنان السعودي بعنوان …أشواق رمضانية.